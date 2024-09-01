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Grafenegg - Labor neuer Talente
Folge 1: Grafenegg - Labor neuer Talente
Ein Leben in der Kunst, ein Leben im Rampenlicht - viel dokumentiert, oft romantisiert, gerne (miss)verstanden. In "Grafenegg - Labor neuer Talente" wird der aufsteigende Ast porträtiert, mit allen Licht- und Schattenseiten. Was bedeutet es, eine aufstrebende Musikerin, ein aufstrebender Musiker, zu sein? Was passiert hinter, neben, nach und besonders vor der Bühne? Welchen Weg gehen Künstlerinnen und Künstler und wer begleitet sie auf ihren Pfaden und was ist der Boden, der sie alle nährt? Grafenegg steht nicht nur im Zeichen international renommierter Musizierender, sondern widmet sich auch dem Fordern und Fördern von Talenten. Im Rahmen der 2021 neu formierten Grafenegg Academy und des Ink Still Wet - Composer-Conductor Workshops werden junge Musikerinnen und Musiker in ihrem Schaffen und Wachsen unterstützt. Die Dokumentation zeigt diesen Prozess, fängt Momentaufnahmen auf dem Weg nach oben ein und gibt Einblicke in die Welt der Musik aus Sicht der Instrumentalistinnen und Komponisten. Regie: Stephanie Holzschuster Bildquelle: ORF/Grafenegg Academy/Sofija Palurovic
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