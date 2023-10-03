Zum Inhalt springenBarrierefrei
Green Seven Report - Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt

ProSiebenStaffel 2023Folge 1vom 03.10.2023
Das Herzstück der Green Seven Week 2023 ist der Green Seven Report "Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt - 5 Ideen, die Hoffnung machen". Hier stehen Menschen im Fokus, die machen. Die Ideen dieser Klimahelden schenken Hoffnung und erwecken Superkräfte der Natur wieder. Unter anderem begleitet die Doku den Bremer Kapitän Cornelius Bockermann, der auf den Wind und Frachtsegler als Co2-neutrale Alternative zu herkömmlichen Containerschiffen setzt.

