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Grenzenlos Radeln - Was vom Eisernen Vorhang blieb
Folge 87: Grenzenlos Radeln - Was vom Eisernen Vorhang blieb
25 Min.Folge vom 18.04.2026
Entlang des einstigen Eisernen Vorhangs verläuft heute der EuroVelo 13. Die burgenländischen 287 Kilometer führen durch Grenzlandschaften und zu historischen Orten wie Andau oder dem Paneuropäischen Picknickplatz. Eine Radreise zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Bildquelle: ORF/Kiwi TV
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