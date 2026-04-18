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Grenzenlos Radeln - Was vom Eisernen Vorhang blieb

Grenzenlos Radeln - Was vom Eisernen Vorhang blieb

ORF2Staffel 1Folge 87vom 18.04.2026
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Grenzenlos Radeln - Was vom Eisernen Vorhang blieb

Folge 87: Grenzenlos Radeln - Was vom Eisernen Vorhang blieb

25 Min.Folge vom 18.04.2026

Entlang des einstigen Eisernen Vorhangs verläuft heute der EuroVelo 13. Die burgenländischen 287 Kilometer führen durch Grenzlandschaften und zu historischen Orten wie Andau oder dem Paneuropäischen Picknickplatz. Eine Radreise zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Bildquelle: ORF/Kiwi TV

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