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Große, blaue Wildnis

Belize

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Belize

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Große, blaue Wildnis

Folge 4: Belize

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Unterwasserwelt bietet vielen Meerestieren rund um den Globus ein Zuhause. Die Doku-Serie wirft einen Blick auf Schildkröten im Karibischen Meer, Haie und Mantarochen im östlichen Pazifik sowie auf weitere Lebensräume weltweit und deren Bewohner.

Weitere Folgen in Staffel 1

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