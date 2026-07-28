Staffel 1Folge 1vom 28.07.2026
G'sunder Sommer in Österreich: Flüsse als Lebensader (ÖGS)Jetzt kostenlos streamen
G'sunder Sommer in Österreich (ÖGS)
Folge 1: G'sunder Sommer in Österreich: Flüsse als Lebensader (ÖGS)
47 Min.Folge vom 28.07.2026
Wo die Natur neue Energie schenkt: ORF-Moderatorin und Ärztin Christine Reiler folgt den Spuren von Donau, Lech, Kamp und Ybbs – von wilden Wasserfällen bis zu stillen Flusslandschaften. Sie zeigt, wie Bewegung in der Natur, bewusstes Erleben und regionale Ernährung Körper und Geist stärken und neue Energie schenken können. Flüsse sind Lebensadern, Abenteuerplätze und Kraftquellen zugleich. Bildquelle: ORF/Kiwi TV/
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