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G'sunder Sommer in Österreich

G'sunder Sommer in Österreich: Die Kraft der Berge

ORF2Staffel 1Folge 3vom 21.07.2026
G'sunder Sommer in Österreich: Die Kraft der Berge

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G'sunder Sommer in Österreich

Folge 3: G'sunder Sommer in Österreich: Die Kraft der Berge

46 Min.Folge vom 21.07.2026

Christine Reiler erkundete, welche Kraft die Berge auf Körper und Geist entfalten können. Von der wohltuenden Ruhe der Alm bis zu den Herausforderungen großer Höhen ging sie der Frage nach, wie Bewegung und Natur die Gesundheit stärken können und wo in den Bergen auch Gefahren lauern. Bildquelle: ORF/Kiwi TV

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