G'sunder Sommer in Österreich: Die Kraft der BergeJetzt kostenlos streamen
G'sunder Sommer in Österreich
Folge 3: G'sunder Sommer in Österreich: Die Kraft der Berge
46 Min.Folge vom 21.07.2026
Christine Reiler erkundete, welche Kraft die Berge auf Körper und Geist entfalten können. Von der wohltuenden Ruhe der Alm bis zu den Herausforderungen großer Höhen ging sie der Frage nach, wie Bewegung und Natur die Gesundheit stärken können und wo in den Bergen auch Gefahren lauern. Bildquelle: ORF/Kiwi TV
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G'sunder Sommer in Österreich
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