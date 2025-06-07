Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 07.06.2025
Folge 1: Hachschara - Israels Pioniere aus Österreich

55 Min.Folge vom 07.06.2025

Unser Film erzählt die Geschichte jener Jüdinnen und Juden aus Wien, die maßgeblich daran beteiligt waren Eretz Israel (wieder) zu besiedeln und damit den Grundstein für den modernen jüdischen Staat gelegt haben. Noch lebende ZeitzeugInnen und die Nachkommen der Hachschara-Pioniere erzählen in persönlichen Interviews von den Geschichten der jüdischen Auswanderer aus Wien. Ein Film von Alexander Millecker für das Landesstudio Wien

