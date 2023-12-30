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Hallstatt süß-sauer – Der Asiatenboom im UNESCO-Welterbe

Hallstatt süß-sauer – Der Asiatenboom im UNESCO-Welterbe

ORF2Staffel 1Folge 1vom 30.12.2023
Hallstatt süß-sauer – Der Asiatenboom im UNESCO-Welterbe

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Hallstatt süß-sauer – Der Asiatenboom im UNESCO-Welterbe

Folge 1: Hallstatt süß-sauer – Der Asiatenboom im UNESCO-Welterbe

28 Min.Folge vom 30.12.2023

Ob Sommer oder Winter, immer mehr Asiaten erliegen der Faszination dieses einzigartigen Orts im inneren Salzkammergut, der 1997 zum UNESCO -Welterbe erklärt wurde. Der stetig wachsende Zustrom vor allem von Chinesischen Touristen beflügelt einerseits den Fremdenverkehr, ruft aber auch Kritiker auf den Plan, die sich mehr Ruhe und Beschaulichkeit im Ort wünscht. Gestalter Wolfgang Marecek hat mit der Kamera drei Jahre nach ihrer Eröffnung aber auch die Hallstatt-Kopie in China besucht, um zu erfahren, ob sich die Erwartungen der Betreiber des ambitionierten Immobilien-Projekts tatsächlich erfüllt haben und zu erleben, wie sehr sich das chinesische Duplikat als Fotokulisse für Brautpaare eignet. Bildquelle: ORF

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