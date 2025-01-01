Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen
5300 Kilometer Abenteuer: Hamid Mossadegh startet in dieser Serie einen einzigartigen Roadtrip. Der Supercar-Influencer ist auf seiner Reise durch Europa ohne eigenen Pkw unterwegs. Die Tour nach Portugal bestreitet er per Anhalter – auf Teilstrecken in atemberaubenden Traumautos. Im Idealfall darf er auf einigen Etappen in den Porsches, Jaguars, Ferraris und Lamborghinis von befreundeten Sammlern und Kfz-Liebhabern sogar am Steuer sitzen, damit er unterwegs möglichst viel lernt. Denn auf Hamid Mossadegh wartet in Lissabon ein Highlight. Beim „Caramulo Motorfestival“ wird der leidenschaftliche Auto-Fan sein Renndebüt feiern – vorausgesetzt er erreicht innerhalb von 14 Tagen sein Ziel.
