Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen
Folge vom 03.03.2025: Schweiz - Italien
45 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
In Basel ist Hamid Mossadegh in einem Ferrari unterwegs. Der FS 90 gehört seinem Kumpel Daniel und kostet rund 600 000 Euro. Deshalb ist der Supercar-Influencer am Lenkrad ein wenig angespannt. Daniel soll Hamid dabei helfen, nach Turin zu kommen. Und der Autoliebhaber wäre sicher nicht begeistert, wenn seine sündhaft teure Luxuskarosse bei der Spritztour Schaden nimmt. Die Reise nach „Bella Italia“ tritt Hamid schließlich in einem Fiat Abarth an. Das Kraftpaket bringt ihn bis zu einer Raststätte in den Bergen. Und wie geht es von dort aus weiter?
Genre:Auto, Reise
