Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen
Folge vom 17.03.2025: Monaco - Frankreich
44 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Der enge Stadtkurs in Monaco hat es in sich. Auf der berühmten Formel-1-Strecke landet man beim kleinsten Fahrfehler in der Mauer. Aber Bruno, der Neffe von Ayrton Senna, weiß im McLaren, was er tut. Anschließend darf Hamid Mossadegh den pfeilschnellen Sportwagen lenken – ein einmaliges Erlebnis, das er wohl nie vergessen wird. Aber wie erreicht der Supercar-Influencer sein nächstes Etappenziel? Im Renault Alpine geht es weiter nach Toulon, wo Hamid im Traumauto seiner Jugend auf das Gaspedal tritt. Der R5 mit Turboantrieb weckt viele Erinnerungen.
Genre:Auto, Reise
12
