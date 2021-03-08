Hammerfrauen ... auf dem Chefsessel
Folge vom 08.03.2021: Folge 1
44 Min.Folge vom 08.03.2021Ab 12
Der Hamburger Hafen ist der größte Arbeitgeber in der Hansestadt. Früher wurden rund um die Docks nur Männer eingesetzt, doch das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Heute ist an dem riesigen Wirtschaftsstandort auch weibliche Expertise gefragt. Die Protagonistinnen dieser Dokumentation reparieren riesige Containerschiffe, sie versorgen Wasserfahrzeuge mit Treibstoff und sie beliefern die Märkte mit frischem Frisch. DMAX stellt fünf „Hammerfrauen“ vor, die sich mit Sachverstand und Durchsetzungsvermögen bis auf den Chefsessel vorgearbeitet haben.
