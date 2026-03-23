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Handball-Länderspiel

Handball Herren: Österreich - Nordmazedonien, Highlights

ORF SPORT +Staffel 1Folge 23vom 23.03.2026
Handball Herren: Österreich - Nordmazedonien, Highlights

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Folge 23: Handball Herren: Österreich - Nordmazedonien, Highlights

60 Min.Folge vom 23.03.2026

Im Trainingslehrgang trafen Österreichs Handballer auf Nordmazedonien. Das Spiel diente als wichtige Vorbereitung für das anstehende WM-Playoff.

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