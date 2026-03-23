Handball Herren: Österreich - Nordmazedonien, HighlightsJetzt kostenlos streamen
Handball-Länderspiel
Folge 23: Handball Herren: Österreich - Nordmazedonien, Highlights
60 Min.Folge vom 23.03.2026
Im Trainingslehrgang trafen Österreichs Handballer auf Nordmazedonien. Das Spiel diente als wichtige Vorbereitung für das anstehende WM-Playoff.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Handball-Länderspiel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF SPORT +