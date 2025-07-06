Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hans van Manen - Tanz einfach!

Hans van Manen - Tanz einfach!

ORF2Staffel 1Folge 1vom 06.07.2025
Hans van Manen - Tanz einfach!

Hans van Manen - Tanz einfach!Jetzt kostenlos streamen

Hans van Manen - Tanz einfach!

Folge 1: Hans van Manen - Tanz einfach!

53 Min.Folge vom 06.07.2025

Der niederländische Choreograf Hans van Manen war einer der großen Meister des zeitgenössischen Balletts – am 17. Dezember 2025 ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Einschließlich seiner Ballette für das Fernsehen hat er mehr als 150 Ballette geschaffen. Seine Choreografien trugen eine unverwechselbare Handschrift, die sich durch große Klarheit in der Struktur und raffinierte Einfachheit auszeichnete. Anlässlich seines 90. Geburtstags im Juli 2022 entstand ein filmisches Portrait: Filmregisseur Willem Aerts hat die Tanzikone über mehrere Jahre begleitet – von der Probenarbeit mit Het Nationale Ballet und anderen Compagnien bis hin zu privaten Momenten – und stellt die Klasse des Choreografen unter Beweis, der das Denken über Ballett neu definiert hat. Bildquelle: ORF/Naxos/Tomtit Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hans van Manen - Tanz einfach!
ORF2
Hans van Manen - Tanz einfach!

Hans van Manen - Tanz einfach!

Alle 1 Staffeln und Folgen