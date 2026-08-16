Staffel 1Folge 1vom 16.08.2026
Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, DandyJetzt kostenlos streamen
Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy
Folge 1: Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy
53 Min.Folge vom 16.08.2026
Hans Werner Henze zählt zu den bedeutendsten und politischsten Komponisten der deutschen Nachkriegszeit. Er sympathisierte mit dem Kommunismus, lebte zugleich als Dandy und machte seine Villa bei Rom zu einem Treffpunkt der internationalen Kunstszene. Auch musikalisch ging er eigene Wege und widersetzte sich den Dogmen der Avantgarde. Anlässlich seines 100. Geburtstags zeichnet der Film das Porträt eines mutigen Künstlers und Humanisten – facettenreich, leidenschaftlich und voller Widersprüche. Regie: Philipp Quiring Bildquelle: ORF/sounding images GmbH/WDR/Arte/Hans Werner Henze-Stiftung
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Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy
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