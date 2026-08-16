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Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy

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Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy

Folge 1: Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy

53 Min.Folge vom 16.08.2026

Hans Werner Henze zählt zu den bedeutendsten und politischsten Komponisten der deutschen Nachkriegszeit. Er sympathisierte mit dem Kommunismus, lebte zugleich als Dandy und machte seine Villa bei Rom zu einem Treffpunkt der internationalen Kunstszene. Auch musikalisch ging er eigene Wege und widersetzte sich den Dogmen der Avantgarde. Anlässlich seines 100. Geburtstags zeichnet der Film das Porträt eines mutigen Künstlers und Humanisten – facettenreich, leidenschaftlich und voller Widersprüche. Regie: Philipp Quiring Bildquelle: ORF/sounding images GmbH/WDR/Arte/Hans Werner Henze-Stiftung

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