Folge vom 28.12.2023
2021 sind es genau 100 Jahre, dass aus dem ehemaligen Deutsch-West-Ungarn das Burgenland wurde und Österreich sein neuntes Bundesland bekommen hat. Der Pausenfilm im Neujahrskonzert 2021 erzählte die historisch verbriefte Grenzziehung durch die Amerikaner nach und widmete sich – gemeinsam mit einigen der besten philharmonischen Ensembles - vor allem den musikalischen Größen des Burgenlandes wie Franz Liszt und Joseph Haydn. Faszinierende Bildkompositionen beschreiben zudem die so unterschiedlichen, betörenden Landstriche des Burgenlandes und seine prägenden Kulturen. Bildquelle: ORF
