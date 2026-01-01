Harpoon Hunters
Ab 12
Ein kurzes Zeitfenster und harte Konkurrenz: Jedes Jahr im Juni beginnt in Cape Cod die Fangsaison für Blauflossen-Thunfische. Dann fahren die Crews der „Redrum“, der „Cynthia C.²“, der „Ezyduzit“ und der „Pine Box“ auf den Ozean hinaus. Bei der Jagd nach den Raubfischen verlassen sich die Männer nur auf ihre schnellen Boote, Muskelkraft und starke Nerven. Denn sie fangen ihre Beute mit Harpunen. Für die Fischer an Küste des US-Bundesstaates Massachusetts sind die Stachelflosser eine wichtige Einnahmequelle. Aber die Fangquote ist begrenzt. Sobald das Limit erreicht ist, endet die Saison. Deshalb versuchen die „Harpoon Hunters“ in wenigen Wochen möglichst fette Brocken an Land ziehen.
