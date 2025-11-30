Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harry Potter: Wizards of Baking

Gleis 9 3/4

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 30.11.2025
Gleis 9 3/4

Harry Potter: Wizards of Baking

Folge 1: Gleis 9 3/4

84 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

18 Kandidaten schließen sich jeweils in Teams zusammen, um die Juroren von ihren leckeren Kreationen zu überzeugen. Für den Anfang sollen die Bäcker ein circa 60 Zentimeter großes Kunstwerk präsentieren, das nicht nur magisch ist, sondern auch eine persönliche Geschichte erzählt. Wer schafft den Sprung in die nächste Runde?

Harry Potter: Wizards of Baking
SAT.1
