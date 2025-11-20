Staffel 2Folge 41vom 20.11.2025
Hart aber herzlich
Folge 41: Mordstheater
48 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Die Bretter, die die Welt bedeuten, werden Jennifer Hart fast zum Verhängnis: Um einer Laienspielgruppe aus einem Engpass zu helfen, erklären sich die Harts bereit, in einem Kriminalstück des mit ihnen befreundeten Autors Frank Jordan aufzutreten. Tony Vacarro, der karrieresüchtige Regisseur der Aufführung, will dieses Stück als sein eigenes ausgeben - und geht dafür über Leichen.
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland