Staffel 4Folge 1
Folge 1: Krawumm!

41 Min.Ab 6

Großartige Neuigkeiten für Zoe: Wade hat vor, in Bluebell zu bleiben. Nun versucht sie alles, um seine Aufmerksamkeit in ihre Richtung zu leiten, doch irgendwie will das nicht so richtig funktionieren. George und Lavon legen sich für eine Übung ins Zeug, um Mitglieder der örtlichen Feuerwehr zu werden. Und sie entdecken noch eine Gemeinsamkeit - beide wollen Lemon erobern. Wer wird am Ende siegen?

