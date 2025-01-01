Hart of Dixie
Folge 8: Die Überraschungsparty
41 Min.Ab 6
Brick hat Geburtstag und rechnet fest damit, dass seine Liebsten eine Überraschungsparty für ihn geben. Als er dann von Lemon und Lavon mitgenommen wird, scheinen sich seine Vermutungen zu bestätigen. Die beiden haben jedoch keine Party mit Brick im Sinn ... Unterdessen freut sich Bluebell über Nachwuchs: Das Baby von Tom und Wanda ist geschlüpft und das ganze Städtchen greift den beiden unter die Arme.
Hart of Dixie
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
