SAT.1Staffel 2Folge 4vom 07.08.2025
112 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Auch beim größten Ehrgeiz darf der Spaß nicht fehlen: Caroline Frier, Riccardo Simonetti und Rick Kavanian wollen zusammen mit ihren Teamkolleg:innen Evelyn Burdecki, Uwe Ochsenknecht und Anna Maria Mühe den Sieg nach Hause holen.

