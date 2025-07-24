Mit guter Laune ins Song-Rate-QuizJetzt kostenlos streamen
Hast du Töne?
Folge 2: Mit guter Laune ins Song-Rate-Quiz
117 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12
Für Caroline Frier, Riccardo Simonetti und Rick Kavanian steht fest, sie wollen mit ihren Teamkolleg:innen Jochen Schropp, Michael Kessler, Jeannine Michaelsen jedes Lied erraten.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One