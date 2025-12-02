Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

In Eigenverantwortung

sixxStaffel 1Folge 4vom 02.12.2025
In Eigenverantwortung

In EigenverantwortungJetzt kostenlos streamen

Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Folge 4: In Eigenverantwortung

45 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6

Heather Rae und Tarek kaufen ein Haus in den Anaheim Hills und renovieren es. Zum ersten Mal wird Heather Rae den Umbau eigenständig organisieren und betreuen. Um Geld zu sparen, wird das alte Dach gereinigt. Im Inneren des Hauses erneuern die Handwerker das alte Treppengeländer und verschönern die Wände. Die winzige Küche wird vergrößert, saniert und ein gemütlicher Essbereich eingerichtet. Zudem verschönern die Profis die Veranda mit dem Pool.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
sixx
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Alle 1 Staffeln und Folgen