Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 03.11.2025: Schlechte Energie
45 Min.Folge vom 03.11.2025
Heather wagt ein mutiges Experiment und kauft ein Haus in Torrance, Kalifornien, ohne es vorher zu besichtigen. Zum ersten Mal übernimmt sie allein die komplette Renovierung – und will beweisen, dass sie den Job meistern kann. Doch als der Bauunternehmer plötzlich beschließt, die „schlechte Energie“ aus dem Haus zu vertreiben, gerät das Projekt auf unerwartete Weise ins Wanken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.