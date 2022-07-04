Richtig kalkuliert ist halb gewonnenJetzt kostenlos streamen
Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 04.07.2022: Richtig kalkuliert ist halb gewonnen
44 Min.Folge vom 04.07.2022
Tarek trifft zwei bekannte Gesichter wieder. Legacy und Patricia sind Profitänzer:innen und flippen Häuser. Die beiden haben ihre romantische Beziehung beendet und wollen sich in Zulunft nur noch auf ihre geschäftliche Partnerschaft konzentrieren. Da ihr letzter Flip ein Flop war, bitten sie Profi Tarek um Hilfe. Die beiden haben ein in die Jahre gekommenes Haus mit drei Zimmern und zwei Bädern für über eine Million Dollar gekauft und wollen es modernisieren. Um den Gewinn zu steigern, entscheiden sie sich für ein weiteres Schlafzimmer und Panoramafenster, um den Ausblick in den Fokus zu rücken. Im Inneren lassen sie sich von französischen Landhäusern inspirieren – ein Erfolgsrezept?
