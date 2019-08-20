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Haus-Makeover in Fort Worth

Die 60er lassen grüßen

HGTVFolge vom 20.08.2019
Die 60er lassen grüßen

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Haus-Makeover in Fort Worth

Folge vom 20.08.2019: Die 60er lassen grüßen

22 Min.Folge vom 20.08.2019

Die jüngst ernannten Immobilieninvestoren Andy und Ashley Williams kaufen ein heruntergekommenes Haus im Bauernstil in Hurst, Texas. Trotz knappen Budget und wenig Zeit verwandeln sie die Immobilie in eine auffällige, moderne Ranch. Zahlt sich die harte Arbeit aus oder waren ihre Investitionen umsonst?

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