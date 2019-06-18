Haus-Makeover in Nashville
Folge vom 18.06.2019: Aus Klein mach Groß
21 Min.Folge vom 18.06.2019
Aus einem kleinen, gemütlichen Haus in North Nashville wollen Page und DeRon ein gigantisches Traumhaus mit drei Schlafzimmern zaubern. Dafür packen sie sämtliche Tricks aus, damit die Immobilie größer wirkt, als sie ist. Schaffen sie es, mögliche Käufer zu überzeugen?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.