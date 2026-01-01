Hausbau in 100 Tagen
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Hausbau in 100 Tagen
Der Bauunternehmer Brian und die Maklerin und Innenarchitektin Mika erfüllen den Traum vom Eigenheim in nur 100 Tagen. Egal, was sich ihre Kundinnen und Kunden wünschen – die beiden designen und bauen maßgeschneiderte Häuser für jedes Bedürfnis. Dabei gehen sie folgendermaßen vor: Zunächst wird das Budget besprochen, dann suchen sie in Musterhäusern nach Inspiration und anschließend wird ein passendes Grundstück gesucht. Schließlich wird der Zeitrahmen festgelegt, in dem das Traumhaus fertiggestellt werden soll. Obwohl die Zeit rast, achtet das Duo auf Qualität bis ins kleinste Detail.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.