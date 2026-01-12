Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 12.01.2026: Das Warten hat ein Ende
44 Min.Folge vom 12.01.2026
Eine Frau hat sich vor Jahrzehnten ein Traum-Farmhaus visualisiert und möchte es nun gemeinsam mit ihrem Mann bauen. Brian und Mika entwickeln einen Grundriss mit zwei Hauptschlafsuiten und einem außergewöhnlich großen Schrankbereich. Der Wunsch nach persönlichem Ausdruck trifft auf ein Projekt, das Geduld und klare Entscheidungen erfordert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.