Hausbau in 100 Tagen

Das Warten hat ein Ende

HGTV
Das Warten hat ein Ende

Das Warten hat ein EndeJetzt kostenlos streamen

Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 12.01.2026: Das Warten hat ein Ende

44 Min.Folge vom 12.01.2026

Eine Frau hat sich vor Jahrzehnten ein Traum-Farmhaus visualisiert und möchte es nun gemeinsam mit ihrem Mann bauen. Brian und Mika entwickeln einen Grundriss mit zwei Hauptschlafsuiten und einem außergewöhnlich großen Schrankbereich. Der Wunsch nach persönlichem Ausdruck trifft auf ein Projekt, das Geduld und klare Entscheidungen erfordert.

