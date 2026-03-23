Die Bau-Profis laden zum TanzJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 23.03.2026: Die Bau-Profis laden zum Tanz
45 Min.Folge vom 23.03.2026
Ein Paar möchte sich räumlich verkleinern, ohne dabei auf das zu verzichten, was ihr Leben ausmacht: große Tanzabende, Musik und geselliges Beisammensein. Brian und Mika stehen vor der Herausforderung, ein Haus zu entwerfen, das trotz Downsizing genug Platz für ausgelassene Partys bietet und gleichzeitig funktional, individuell und stilvoll bleibt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.