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Hausbau in 100 Tagen

Die Bau-Profis laden zum Tanz

HGTVFolge vom 23.03.2026
Die Bau-Profis laden zum Tanz

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Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 23.03.2026: Die Bau-Profis laden zum Tanz

45 Min.Folge vom 23.03.2026

Ein Paar möchte sich räumlich verkleinern, ohne dabei auf das zu verzichten, was ihr Leben ausmacht: große Tanzabende, Musik und geselliges Beisammensein. Brian und Mika stehen vor der Herausforderung, ein Haus zu entwerfen, das trotz Downsizing genug Platz für ausgelassene Partys bietet und gleichzeitig funktional, individuell und stilvoll bleibt.

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