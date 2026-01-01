Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?

Folge 4

21 Min.Ab 16

Zwei Partymuffel müssen in einem wackligen Entscheidungsspiel gegeneinander antreten: Einer wird zu den Verlierern geboxt. Mit Live-Musik und Massagen geht es harmonisch weiter, aber eine “Wenn ich du wäre” Aufgabe könnte für den ersten Beef sorgen…

