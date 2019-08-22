Haustier sucht Herz
Folge 10: Folge 10
46 Min.Folge vom 22.08.2019
In Bad Oldesloe besucht Jochen Bendel die frisch gebackene Katzenmama Amelie. Erst vor wenigen Tagen hat sie im Tierheim ihre Kitten zur Welt gebracht. In Eisenhüttenstadt wartet Jack bereits seit zwei Jahren darauf, endlich eine Chance zu bekommen. Der Rüde ist neugierig, aktiv und gelehrig, aber hat bisher einfach nicht gelernt, sich unterzuordnen. Er sucht hundeerfahrene Halter mit Herz und Hunde-Verstand. Rechte: Sat.1 Gold
Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold