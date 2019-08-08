Haustier sucht Herz
Folge 8: Folge 8
46 Min.Folge vom 08.08.2019
In der achten Folge trifft Jochen Bendel im Tierheim Erlangen den Senior Ceby. Ein Hund, der schon sein halbes Leben im Tierheim verbringen musste. Hat Ceby noch eine Chance ein neues Zuhause zu finden? Außerdem besuchen wir im baden-württembergischen Tierheim Pfullingen die verspielten Katzenbrüder Tom und Tazz. Beide sind noch sehr jung, haben allerdings schon ein großes Handicap: sie sind auf einem Auge blind. Rechte: Sat.1 Gold
Haustier sucht Herz
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold