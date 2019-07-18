Haustier sucht Herz
Folge 5: Folge 5
46 Min.Folge vom 18.07.2019
In der fünften Ausgabe besucht Jochen Bendel das Staffmädchen Alia. Die süße und freundliche Hündin wartet schon seit über einem Jahr im Tierheim auf ein neues Zuhause. Die Hündin ist taub, doch sie lernt schnell und die Kommunikation über Handzeichen klappt gut. Ihr eigentliches Problem ist ihre Rasse, denn als Stafford Mix darf sie nicht in Brandenburg, wo sie zurzeit im Tierheim lebt, vermittelt werden. Rechte: Sat.1 Gold
Haustier sucht Herz
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
