Haustier sucht Herz
Folge 11: Folge 11
95 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 6
Zweite Chance für Vierbeiner: Hundeliebhaber Jochen Bendel stellt einsame Heimtiere aus ganz Deutschland vor, die dringend neue Besitzer suchen. Interessenten können sich dann um die Adoption bewerben. Worauf kommt es bei der Tiervermittlung und Anschaffung einer Fellnase an? Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den vermittelten Tieren der letzten Sendung. Wie geht es den flauschigen Vierbeinern heute?
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold