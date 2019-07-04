Haustier sucht Herz
Folge 3: Folge 3
47 Min.Folge vom 04.07.2019
In der dritten Ausgabe trifft Jochen Bendel Lenny. Die junge Hündin hat richtig Glück gehabt. Sie stammt aus Rumänien, Tierschützer haben sie nach Deutschland geholt, um ihr ein tiergerechtes Leben zu ermöglichen. Auf einer Pflegestelle in Köln hat sie bereits das Welpen - ABC lernen können. Nun sucht die tapsige und verspielte Lenny ihre Familie. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold