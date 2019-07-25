Haustier sucht Herz
Folge 6: Folge 6
47 Min.Folge vom 25.07.2019Ab 12
Zum sechsten Mal besucht Jochen Bendel in diesem Jahr verschiedene Tierheime und Pflegestellen, um dabei zu helfen, für die Zöglinge ein neues Zuhause zu finden. Dabei trifft er diesmal auf Harry. Der wunderschöne Schnauzermischling hat wirklich Pech im Leben gehabt. Innerhalb eines halben Jahres musste er unverschuldet fünfmal sein Zuhause wechseln. Nun soll er endlich in einem Für-immer-Zuhause ankommen dürfen. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold