SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7vom 01.08.2019
47 Min.Folge vom 01.08.2019

In der siebten Ausgabe besucht Jochen Bendel den kleinen Pudelmix Knuffi. Die süße Hündin wurde von Tierschützern auf Ibiza gerettet. Sie war an einem Strick angebunden, der sich mehrfach um ihr Beinchen gewickelt hatte. Nur eine Amputation konnte der kleinen Knuffi helfen. Heute tobt die lebensfrohe Hundedame auf drei Beinen durch das Leben und wartet nun sehnsüchtig auf einer Pflegestelle in Münster auf ihr neues Zuhause. Rechte: Sat.1 Gold

