Haustier sucht Herz
Folge 7: Folge 7
47 Min.Folge vom 01.08.2019
In der siebten Ausgabe besucht Jochen Bendel den kleinen Pudelmix Knuffi. Die süße Hündin wurde von Tierschützern auf Ibiza gerettet. Sie war an einem Strick angebunden, der sich mehrfach um ihr Beinchen gewickelt hatte. Nur eine Amputation konnte der kleinen Knuffi helfen. Heute tobt die lebensfrohe Hundedame auf drei Beinen durch das Leben und wartet nun sehnsüchtig auf einer Pflegestelle in Münster auf ihr neues Zuhause. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Sat.1 Gold