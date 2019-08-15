Haustier sucht Herz
Folge 9: Folge 9
45 Min.Folge vom 15.08.2019
In der neunten Folge besucht Jochen Bendel zwei ganz besonders süße Vierbeiner: die Malteser "Chicco und Lilli". Die beiden Hunde wurden wegen schlechter Haltung von der Polizei beschlagnahmt und warten nun im Tierheim Ulm auf ihre zweite Chance. Außerdem begleiten wir Katzenpsychologin Josephine Herzog. Die 31-Jährige ist spezialisiert auf das Verhalten aggressiver Samtpfoten. Auch Kater Pepsi bekommt heute eine Therapie-Stunde. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold