Haustier sucht Herz

Folge 9

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9vom 15.08.2019
Folge 9: Folge 9

45 Min.Folge vom 15.08.2019

In der neunten Folge besucht Jochen Bendel zwei ganz besonders süße Vierbeiner: die Malteser "Chicco und Lilli". Die beiden Hunde wurden wegen schlechter Haltung von der Polizei beschlagnahmt und warten nun im Tierheim Ulm auf ihre zweite Chance. Außerdem begleiten wir Katzenpsychologin Josephine Herzog. Die 31-Jährige ist spezialisiert auf das Verhalten aggressiver Samtpfoten. Auch Kater Pepsi bekommt heute eine Therapie-Stunde. Rechte: Sat.1 Gold

