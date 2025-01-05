Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustierhelden - Pfoten in Not

sixxStaffel 1Folge 1vom 05.01.2025
46 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 6

Tierärzte, ihre Mitarbeiter und Freiwillige versuchen jeden Tag, das Leben vieler Tiere in den australischen Notfallkliniken und Tierhilfsorganisationen zu retten oder besser zu machen. Die hilfsbereiten Menschen kümmern sich liebevoll um verletzte Haustiere und setzen sich dafür ein, ein neues Zuhause für sie zu finden.

