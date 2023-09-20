Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn ATStaffel 2Folge 2vom 20.09.2023
13 Min.Folge vom 20.09.2023

Zusammen mit seinem Bruder bildet Paulus das Comedy Duo „Dr. Bohl“. Als solches schlüpfen sie in verschiedene Rollen österreichischer Stereotypen und belustigen ihr Publikum über Klischees des studentischen Wiener Alltags. Beim Kochen mit Theresa spricht Paulus über die neusten Projekte und überlebt den Kampf mit einer Wassermelone.

