Vor vier Jahren wandere Jonny Balchin aus Neuseeland aus und zog nach Österreich. Heute begeistert er auf Instagram und Co. mit Videos, die die österreichische Kultur und den heimischen Humor liebevoll aufs Korn nehmen. Dass er eher durch Zufall zum Content Creator geworden ist und wie er zu Zeltfesten und Reperaturseideln steht, erzählt er im Gespräch mit Theresa.

