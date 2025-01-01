Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hear & Now Podcast Festival

„True Love" live auf der Bühne

„True Love“ live auf der Bühne

Folge 4: „True Love“ live auf der Bühne

62 Min.Ab 6

„True Love“ live auf der Bühne – in ihrem Podcast erzählen Linn und Leo eine Liebesgeschichte, die es tatsächlich gegeben hat und die so bewegend ist, dass sie einen nicht mehr loslässt. Es geht um Drama, Herzschmerz und ganz viele Gefühle - die großen, schönen, unfassbaren Geschichten des Lebens.

