85 Min.Ab 6

Erlebe Hazel Brugger und Thomas Spitzer mit ihrem Podcast „Hazel Thomas Hörerlebnis“ live auf der Bühne! Die beiden Comedians sind zwar ein Paar, reden aber trotzdem noch gerne miteinander. Nach ihrem erfolgreichen Ehe-Podcast „Nur verheiratet“ und zwei Jahren Pandemie nehmen die beiden uns im Podcast mit auf Abenteuer in der Unterhaltungsindustrie und im Privatleben.

