Hear & Now Podcast Festival

"Eulen vor die Säue"

"Eulen vor die Säue"

Hear & Now Podcast Festival

Folge 3: "Eulen vor die Säue"

95 Min.Ab 6

Wenn der Joko & Klaas-Mitarbeiter und Visionär Frank Tonmann (Tonmann) im Kaffee-Koffein-Rausch eine Idee für einen Podcast vorschlägt, dann sagt man nicht “Nein”. Aus diesem Grund sitzen seine zwei Florida TV-Kollegen Thomas Martiens (Strippenzieher) und Sebastian Graage (Troubadour) seit Dezember 2020 mit ihm in seiner Tonmann-Werkstatt – oder wie jetzt auf der Hear&Now Bühne - und versuchen herauszufinden, was er da eigentlich genau machen will.

