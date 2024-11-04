Heast Bruckner
Folge 1: Heast Bruckner
Der Austrofred hat sich als Oberösterreicher im Bruckner-Jahr derart mit dem Jahresregenten identifiziert, dass er eine Nacht träumt, er selbst wäre Anton Bruckner. Als Bruckner begegnet er im Himmel dem Herrgott und vom Herrgott erbittet er, endlich den Groß Glockner von unten sehen zu dürfen. Der Herrgott stimmt nur widerwillig zu und warnt den Komponisten vor dem Bruckner-Jahr: Überall werde er erkannt werden. Außerdem verlangt der Herrgott von Bruckner eine Gegenleistung: Bruckner soll ihm von seinem Kurztripp auf die Welt die Musik der Gegenwart bringen. Denn die Plattensammlung des Herrgott reicht nur bis Van Halen. Für einen Tag durchlebt der Austrofred als Bruckner eine wilde Ankunft auf der Welt. Zunächst an seiner Orgel in Sankt Florian. Und schließlich findet er in Gustav Mahler und Franz Liszt unerwartete Begleiter für seine Glockner-Tour. Mit: Peter Hörmannseder, Ankathie Koi, Dominika Meindl, Maximilian Steiner und Norbert Trawöger Bildquelle: ORF/Raumfilm/Christian Haake
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