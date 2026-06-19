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Heim-Kino - Neues vom österreichischen Film

Heim-Kino - Neues vom österreichischen Film

ORF1Staffel 1Folge 3vom 19.06.2026
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Heim-Kino - Neues vom österreichischen Film

Folge 3: Heim-Kino - Neues vom österreichischen Film

26 Min.Folge vom 19.06.2026

"Heim-Kino - Neues vom österreichischen Film" zeigt die Highlights der Verleihung des Österreichischen Filmpreises. Neben Reaktionen der Gewinnerinnen und Gewinner stehen auch Interviews der Ausgezeichneten im Mittelpunkt. Als Favorit ging Alexandra Makarovas Drama "Perla" mit 13 Nominierungen ins Rennen, gefolgt von Adrian Goigingers "Vier minus drei" mit acht Nominierungen.

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