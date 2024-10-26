Heimat großer Töchter und SöhneJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Heimat großer Töchter und Söhne
39 Min.Folge vom 26.10.2024
Die „Bundesland heute“-Moderatoren Daniela Schmiderer (Landesstudio Tirol) und Christoph Kinast (Landesstudio Oberösterreich) stellen dabei neun Österreicherinnen und Österreicher vor, die Besonderes geleistet haben, ohne bundesweite Bekanntheit erlangt zu haben. Die besonderen TV-Porträts sollen das ändern. Bildquelle: ORF
