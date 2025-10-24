Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimat großer Töchter und Söhne

Heimat großer Töchter und Söhne

ORF2Staffel 1Folge 3vom 24.10.2025
Heimat großer Töchter und Söhne

Heimat großer Töchter und SöhneJetzt kostenlos streamen

Heimat großer Töchter und Söhne

Folge 3: Heimat großer Töchter und Söhne

38 Min.Folge vom 24.10.2025

Neun Österreicherinnen und Österreicher, die trotz außergewöhnlicher Leistungen noch nicht die große Aufmerksamkeit erlangt haben, stehen heute im Mittelpunkt von "Heimat großer Töchter und Söhne". Die Moderatoren Raphaela Pint und Marius Holzer (ORF) haben in jedem Bundesland Menschen getroffen, die durch Engagement, Mut und Leidenschaft Besonderes bewirken konnten. Von der Feuerwehrfrau bis zum Spitzenforscher oder dem ehrenamtlichen Bergretter bis zur Straßenzeitung, die das gesellschaftliche Miteinander fördert, trafen sie auf neun spannende Geschichten. Bildquelle: ORF/ORF/mediacreativ

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heimat großer Töchter und Söhne
ORF2
Heimat großer Töchter und Söhne

Heimat großer Töchter und Söhne

Alle 1 Staffeln und Folgen