Folge 3: Heimat großer Töchter und Söhne
38 Min.Folge vom 24.10.2025
Neun Österreicherinnen und Österreicher, die trotz außergewöhnlicher Leistungen noch nicht die große Aufmerksamkeit erlangt haben, stehen heute im Mittelpunkt von "Heimat großer Töchter und Söhne". Die Moderatoren Raphaela Pint und Marius Holzer (ORF) haben in jedem Bundesland Menschen getroffen, die durch Engagement, Mut und Leidenschaft Besonderes bewirken konnten. Von der Feuerwehrfrau bis zum Spitzenforscher oder dem ehrenamtlichen Bergretter bis zur Straßenzeitung, die das gesellschaftliche Miteinander fördert, trafen sie auf neun spannende Geschichten. Bildquelle: ORF/ORF/mediacreativ
